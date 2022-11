Bucchioni: “La Fiorentina conosceva le condizioni di Sottil e Gonzalez, per questo sta puntando Sabiri. Serve per forza un attaccante”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri Milenkovic ha fatto una grande prestazione, evitando un passivo maggiore e risultando tra i migliori della Serbia. Malissimo invece Vlahovic, che sembra neanche il lontano parente del giocatore che la Fiorentina ha venduto alla Juventus. Lo vedo intimidito, non ha più quegli occhi pieno di rabbia e determinazione. Spero che questo Mondiale possa dare un po’ di spazio a Jovic, anche se ultimamente ha giocato veramente poco in Nazionale”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “Se la Fiorentina sta puntando Sabiri significa che conosceva le condizioni di Sottil e Nico Gonzalez. Probabilmente c’è l’idea di far giocare Sabiri sull’esterno, certo non è un colpo che ti sposta gli equilibri ma sicuramente può aiutarti a crescere. Detto questo insisto: ci vuole un attaccante. Il Bologna ha detto no per Arnautovic, ma questo significa che si stanno muovendo per un centravanti che la sappia buttare dentro”.