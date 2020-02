Bucchioni: “La Fiorentina deve essere più coraggiosa. Se ti difendi e basta, arrivare alla porta avversaria diventa difficile”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito all’atteggiamento della Fiorentina di Iachini e non solo: “Vorrei vedere un po’ più di coraggio. Se stai tutta la partita a difenderti, dopo la porta avversaria sembra lontanissima e arrivarci diventa complicato. Finisce che quelle poche volte che riesci ad uscire hai la pressione di non dover sbagliare nulla, altrimenti perdi palla e ricomincia l’agonia. E la Fiorentina ha molti giocatori tecnicamente non abbastanza forti da gestire il pallone sotto pressione. Chi al posto di Dalbert? Secondo me ci sarà Igor, che tra l’altro ha un ottimo piede. Penso sia il giocatore perfetto anche in relazione all’avversario, l’Udinese, che è una squadra molto fisica”.