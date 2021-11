Bucchioni: “La Fiorentina e il fondo PIF, così stanno le cose. E se dietro ci fosse la politica?”

Nel corso dell’editoriale scritto per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’accostamento del Fondo PIF alla Fiorentina: “Niente di strano o di sorprendente. E’ logico e quasi scontato che la Fiorentina, brand di Firenze, una delle città più belle del mondo e fra le più amate, possa interessare a un eventuale investimento arabo. Ma, ripeto, la Fiorentina come altre. E’ semplicemente in un ventaglio di ipotesi. Poi si tratterà di vedere se il fondo Pif intenderà proseguire nella sua esplorazione, fare sondaggi o magari in futuro cercare un contatto con la Fiorentina. Contatto che non c’è ancora mai stato”.

Continua così Bucchioni: “Dopo di che bisognerà sentire se Commisso sarà disposto a vendere e via di seguito. Quindi in futuro potrebbe succedere tutto come non succedere niente. Oggi succede semplicemente che la Fiorentina è fra le società che piacciono al fondo Pif. Stop. Qualcuno potrebbe commentare come a me piace Claudia Schiffer o chi volete voi”.

Chiosa finale: “Con un solo particolare in più: e se invece dietro ci fosse la politica? Sono noti i rapporti fra i reali sauditi e l’ex sindaco Matteo Renzi ed è altrettanto noto lo scarso feeling di Commisso con la politica cittadina. Magari qualcuno l’avvento degli arabi lo potrebbe anche auspicare o favorire, ma oggi la Fiorentina è di Commisso e non ci sono stati contatti o offerte di sorta”.