Bucchioni: “La Fiorentina è stata tra le più colpite, ha vissuto momenti critici. Il medico sociale aveva paura di…

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando della situazione coronavirus: “La Fiorentina ha attraversato una situazione molto critica, nel club c’era molta paura. Addirittura il medico sociale è stato in rianimazione ed aveva seriamente paura di non farcela con il Coronavirus”

E ha aggiunto: “Io mi fido molto del parere dei medici e degli scienziati, bisognerà avere molta prudenza per la ripresa del massimo campionato italiano di calcio. Perché se un calciatore risulta positivo può saltare tutto, visto che tutti devono andare in quarantena in attesa della completa guarigione. Valutiamo la situazione e vediamo cosa accadrà. Di sicuro la Fiorentina è stata tra le società più colpite in questa emergenza. Ha vissuto comunque momenti molto critici”.