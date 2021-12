Bucchioni: “La Fiorentina farebbe bene anche senza Vlahovic perché c’è un meccanismo di gioco che funziona”

A TMW Radio ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

“Vlahovic farebbe bene alla Juventus? Il serbo è un qualcosa a sè, un fuoriclasse. I gol li fa dappertutto e con chiunque in panchina, li farebbe anche alla Juventus. La Fiorentina per me funzionerebbe anche senza di lui, perché c’è un meccanismo di gioco. Alla Juventus serve uno che la butti dentro in ripartenza, ma il calcio così non funziona più”.