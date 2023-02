Bucchioni: “La Fiorentina ha fatto tutti grandi affari. Per la lode è mancato solo il centravanti”

L’ex direttore del QS, Enzo Bucchioni, su Twitter ha espresso il proprio commento al mercato invernale della Fiorentina e in particolare alle ultime operazione in entrata effettuati dalla società.

“Riscattato Barak a metà prezzo – ha scritto – preso Brekalo a 1,5 e il riscatto per il Toro era a dodici, a giugno arriva Sabiri per meno di due milioni, Transfermarkt lo valuta 4: tutti grandi affari. Per la lode è mancato un centravanti…”.