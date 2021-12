Bucchioni: “La Fiorentina ieri sera ha giocato in dieci. Kokorin non è adatto al gioco italiano”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina, intervenendo in particolare sulla partita di ieri contro il Benevento. Queste le sue parole:

“Rosati mi ha stupito. Per fare una partita del genere dopo tanto tempo devi essere un professionista serio. Anche Terzic sapeva come muoversi e Benassi lo vedo in pieno nell’idea di gioco della Fiorentina. Con Kokorin la squadra viola ha giocato ancora una volta in dieci, non è adatto al gioco italiano. A gennaio serve un vice Vlahovic. Le prossime partite? Mi fa più paura il Sassuolo che l’Hellas Verona”