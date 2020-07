Bucchioni: “La Fiorentina poteva riscattare Muriel. Montella non era innamorato di lui”

Il mancato riscatto da parte della Fiorentina del cartellino di Luis Muriel è stato, a conti fatti, un errore. L’attuale giocatore dell’Atalanta avrebbe fatto sicuramente comodo all’interno di un attacco, quello viola, che è davvero abulico.

“La Fiorentina poteva riscattarlo – spiega l’ex direttore del QS, Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Sportiva – ma il giocatore nel frattempo aveva avuto l’offerta dell’Atalanta. Per me Montella non era innamorato di lui”.

