Bucchioni: “La Fiorentina può investire pesantemente sul mercato: ecco la grande opportunità di Commisso”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il blocco del Fair Play Finanzario potrebbe favorire la Fiorentina e Commisso, che ha liquidità e ha manifestato più volte la volontà di investire pesantemente sul mercato. Si può fare una campagna acquisti importante, che potrebbe portare la Fiorentina in Europa. Anche sentendo le parole del presidente viola, è evidente come hanno capito che la prossima estate sarà cruciale per il futuro. Certo, poi dovrà mettere a posto i conti, ma per questo ci sarà tempo. Per la Fiorentina è un grande occasioni: Commisso si procura occasioni per fare qualcosa quotidianamente: basta pensare alla raccolta fondi e al successo che ha avuto e sta avendo. La Serie A vuole ripartire per evitare un’ulteriore perdita da 700 milioni: ci sarebbe da fare una dieta dimagrante, tirare le cinghia e fare nuovi interventi per non trovarsi in un’altra situazione debitoria”.