Bucchioni: “La Fiorentina si muove con forza per Mayoral. Derby per Alvarez?”

Nel corso dell’editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del calciomercato della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Il Milan pensa anche al futuro e dall’Argentina parlano di una offerta da 20 milioni al River per Julian Alvarez, 22 anni, attaccante della Nazionale. C’è anche la Fiorentina, per Burdisso sarebbe da prendere subito. Forse verrà fuori un derby italiano. A proposito di Fiorentina, intermediari spagnoli sono quasi sicuri che la società viola dopo Odriozola starebbe chiudendo un affare con il Real Madrid. Quale? Tutto porta a Borja Mayoral che a Roma non gioca, Mourinho gli preferisce addirittura Felix, un ragazzino della Primavera”.

Continua così Bucchioni: “Il centroavanti spagnolo è in prestito, ma la Roma ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di riscattarlo a venti milioni. E’ molto probabile che il Real abbia raggiunto un accordo per riprendersi il giocatore a gennaio per farlo giocare e girarlo sempre in prestito alla Fiorentina. Mayoral, 24 anni, l’anno scorso con Fonseca aveva fatto bene e con un altro allenatore giochista come Italiano potrebbe ritrovarsi. I Viola devono risolvere il caso Vlahovic e comunque con Mayoral andrebbero a colmare un vuoto in organico. Oggi nel ruolo non ci sono alternative al giovane serbo che, inoltre, potrebbe anche andar via a gennaio. Mayoral sembra davvero la soluzione ideale per le qualità del giocatore, ma anche perché conosce già il campionato italiano e inserirlo a metà stagione sarebbe più facile. Ovviamente Kokorin sarà ceduto, ammesso e non concesso di trovare un “amatore”.