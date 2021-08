Bucchioni: “La Fiorentina si sta trascinando da troppo tempo la situazione di Milenkovic. Mercato in ritardo? Nì, vi spiego”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Mercato in ritardo? Se fosse una stagione normale, direi di sì. Ma questa non è normale, dato che ci sono stati Europei e Copa América e la Fiorentina ha sei Nazionali in rosa. Che, tra le altre cose, sono anche tra i più forti. Spero che in queste ultime settimane di silenzio, gli uomini di mercato viola si siano cautelati buttando giù una lista di nomi. Sarebbe deleterio aspettare gli ultimi giorni di agosto per fare acquisti. Mi auguro che arrivino giocatori forti, soprattutto per il regista che nel gioco di Italiano è un ruolo importantissimo. Milenkovic? La Fiorentina si sta trascinando questa situazione da troppo tempo, andava risolta in qualche modo anche perché è il difensore più forte a disposizione”.