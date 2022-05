Bucchioni: “La Fiorentina sta imitando club come Barcellona o Ajax. Italiano ha costruito questa squadra…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue parole: “Attualmente la società viola sta imitando i grandi club come Barcellona o Ajax. Dietro alle quinte c’è un lavoro che è giusto mettere in luce, quando hai un fatturato da 70 milioni, non puoi comprare giocatori che costano altrettanti. Per questo motivo devi farli crescere in casa”

E ancora: “La Fiorentina in campionato è caduta inaspettatamente, ma la squadra è ancora viva. Italiano ha costruito questa squadra prima sul gioco che sui singoli elementi. Anche un mini ciclo si costruisce con anni di lavoro”