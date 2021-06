Bucchioni: “La Fiorentina sta trattando con Vlahovic: è una situazione diversa da Chiesa”

Dopo la scelta dell’allenatore, in casa Fiorentina adesso la priorità è il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il gioiello serbo ha fatto capire di voler rimanere a Firenze, ma non ha chiarito il suo pensiero a proposito di un eventuale rinnovo di contratto con il club di Rocco Commisso.

Della situazione ne ha parlato Enzo Bucchioni a TMW: “Tra la Fiorentina e Vlahovic è in atto una trattativa che fino a due mesi fa non c’era. E’ diversa dal caso Chiesa, lui resta. Ma se si impunta, saranno tante le strade da seguire, non solo la Juventus. Certo, se cede anche lui ai bianconeri sarebbe troppo”.