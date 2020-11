Bucchioni: “La Fiorentina vorrebbe rilanciare Piatek, ecco dove si è arenato il possibile accordo in estate. Su Belotti…”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha parlato anche del mercato che verrà: “Alla Fiorentina piace l’idea di poter rilanciare Piatek e in estate è stato cercato. Il club viola chiedeva il riscatto a fine stagione, ma su questo punto non è stato trovato l’accordo con l’Hertha Berlino. Il gioco che adotterà Prandelli potrebbe valorizzare il centravanti che giocherà. Belotti? Non penso si potrà fare. Cairo ha un solo giocatore che rappresenta il Torino ed è proprio Belotti”.

0 0 vote Article Rating