Bucchioni: “La gestione di Italiano mi intriga, con il suo gioco non mi preoccupa il mercato. La difesa di ora potrebbe già andargli bene”

Ospite a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato di quanto attende la Fiorentina nelle prossime settimane: “E’ dura fare previsioni ora, non è arrivato ancora un giocatore, magari ne arrivano cinque importanti a fine agosto, se non viene fatto mercato dipenderà da quanto incide Italiano. A me piace moltissimo e potrebbe rendere la Fiorentina anche la sorpresa ma è difficile dirlo oggi. Sono intrigato dalla nuova gestione tecnica, aspettando gli eventi. Non mi preoccupano neanche eventuali partenze, lo sarei in presenza di un allenatore con i giocatori al centro del progetto; se invece al centro c’è il gioco, i singoli contano già meno. Le squadre che giocano, crescono progressivamente. Il gioco degli anni scorsi è penalizzante, a meno di comprare giocatori spaventosi in tutti i ruoli”.

Accontentare Italiano? “Se restano questi, anche in difesa uno come Italiano si sfregherebbe le mani. L’anno scorso il leader della difesa dello Spezia era Terzi, un 38enne. Al pronti via, in organico aveva giocatori che rischiavano di essere ceduti in Serie C, poi con Italiano furono esaltati dal contesto. Poi le difficoltà ci saranno e lì dovrà essere tutelato. Dal mercato come prima pedina pescherei un regista però, che i miracoli non è che riescano sempre”.