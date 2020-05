Bucchioni: “La Serie A finirà come la Ligue 1. Nainggolan per Chiesa? Assolutamente no, Juric…”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la situazione del calcio attuale e qualche implicazione con la Fiorentina: “Mi aspetto un intervento governativo, che richiami all’ordine i presidenti delle regioni per fare tutti nello stesso modo. Non ha senso che Napoli o Bologna, Parma e Sassuolo possano tornare ad allenarsi e le altre no. La realtà è che qualche club ha i mezzi e i centri sportivi per allenarsi ed altri no. Il destino della Serie A credo abbia alte possibilità di ripercorrere quello della Ligue 1, il consiglio federale dell’altro giorno ha discusso anche di questo. La Federcalcio in tal caso farà come la Francia, cristallizzando la classifica e mandando le squadre fino alla settima in Europa, in questo caso sarebbe il Verona. Juric ha valorizzato tanti giocatori, è la vera novità di questa stagione. Chiesa e Iachini? Sono i due grandi interrogativi che ci accompagneranno più a lungo, soprattutto quello di Chiesa. Gli elementi per decidere sull’allenatore sono pochi però, bisogna basarsi sulle caratteristiche e sulla sua storia. E sul tipo di Fiorentina che vogliono costruire. Senza nulla contro Iachini, ma non lo immagino sulla panchina viola del futuro. Nainggolan? E’ uno che col passare degli anni cala sempre il numero di partite all’altezza, è sceso intorno alle 15-20. In un pacchetto per Chiesa assolutamente no. Tedesco? A 35 anni ha già una bella carriera alle spalle e questo deve far pensare. Potrebbe essere un profilo interessanti, mi viene in mente Sacchi. Ma mi viene in mente anche Stramaccioni, che si è arenato presto”.