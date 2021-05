Bucchioni: “La situazione Vlahovic è complessa, ma Commisso è imprevedibile. Si sono già incontrati e…”

A TMW Radio ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina di Dusan Vlahovic e non solo. Queste le sue parole “La situazione è complessa, soprattutto perché non si sa chi sarà il prossimo allenatore viola. Arrivasse uno carismatico ci sarebbero più chance per tenerlo. Commisso però è imprevedibile e pare che prima di ripartire abbia incontrato il ragazzo con la volontà di trattenerlo a Firenze. Gli proporranno un rinnovo fino al 2025 a 3 milioni a stagione. Lui da top club? Per me non è pronto, ma è ovvio che uno così lo vogliano tutti. Prandelli gli ha cambiato la vita dandogli la possibilità di giocarsi tutto da titolare”