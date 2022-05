Bucchioni: “L’addio di Torreira non sarebbe poi questa tragedia. E’ forte ma gli manca il fisico, Asllani potrebbe sostituirlo”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Sulla questione Torreira non mi sembra sia cambiato niente rispetto agli ultimi giorni, e dubito che ciò accada entro domani. La sensazione che ho è che la Fiorentina sia già andata oltre e stia cercando un altro regista, comunque se Torreira va via non credo che qualcuno nello spogliatoio si metterebbe a piangere. Sinceramente non credo che i dirigenti viola siano degli sprovveduti, magari c’è dietro qualcosa che non sappiamo”.

E poi ha aggiunto: “Non disdegnerei uno come Asllani al posto di Torreira, è chiaro che è giovane e deve crescere ma sotto la gestione di Italiano tutti possono rendere. Non ci dobbiamo innamorare dei giocatori: Torreira è forte, ma bisogna essere sinceri e ammettere che gli manca il fisico e che su questo piano fa fatica”.