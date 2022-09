Bucchioni: “L’Atalanta per il centravanti forte ha speso, alla Fiorentina serve lo scouting. A gennaio uno tra Cabral e Jovic potrebbe anche andare”

L’opinione a Radio Bruno sull’attacco viola e non solo da parte di Enzo Bucchioni:

“Ce ne sono tanti che devono crescere, Mandragora per me è al 50%, Jovic anche al di sotto ma è un grande interrogativo. Spero che fra le cose che cambieranno ci sia il suo atteggiamento, è in difficoltà ma deve correre, farsi vedere. Barak stesso è arrivato a fine mercato, ha giocato sempre ma mi aspetto un altro giocatore.

Cabral pensavo che fosse più avanti, dopo 8 mesi in Italia e in Serie A mi sembra il più indietro. Jovic è qui da un mese e mezzo e non gioca da 3 anni. Da ora a gennaio andrà capito se è il caso di venderne almeno uno per avere un centravanti vero. Magari Cabral potrebbe essere prestato a chi lo possa rilanciare, servirebbe un ‘vecchio arnese’ che i gol li abbia fatti ovunque. Tra tutti e due devono fare 20-25 gol, come faceva Vlahovic per cui bisogna prendere qualche decisione. L’anno scorso ne hanno presi 2 a gennaio, oltre a Ikoné. L’Atalanta un centravanti forte l’ha trovato e ci ha speso 17 milioni (Hojlund ndr), la Fiorentina deve fare così, bisogna che investa nello scouting”.