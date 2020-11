Bucchioni: “Le parole di Commisso sono figlie delle ultime delusioni. In italia contano i risultati”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento a Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare le recenti critiche del presidente della Fiorentina Rocco Commisso alla classe giornalistica. Queste le sue parole: “Nella mia lunga ‘militanza’ nel calcio ne ho viste molte di situazioni del genere, sono considerazioni figlie di delusioni. Forse Commisso si aspettava una situazione più rosea alla Fiorentina, e invece ha trovato un sacco di ostacoli: sia per quanto riguarda le infrastrutture che vuole realizzare, e tutti i vincoli del caso, sia per quanto riguarda l’umore dei tifosi e la critica della stampa. Commisso probabilmente non è ancora entrato nella mentalità del calcio italiano: quello che decide l’umore di tutto l’ambiente è solo il campo, ciò che la squadra produce e raccoglie la domenica. Se la Fiorentina nell’ultimo anno e mezzo fosse andata bene, e se non ci fossero stati i tanti errori dal punto di vista tecnico, probabilmente saremmo ancora a riempirlo di elogi. Il fatto che lui è arrivato dagli Stati Uniti e ha investito molto è un dato di fatto, ma adesso servono anche i risultati. Nel momento in cui la Fiorentina la passata stagione si è salvata a quattro giornate dalla fine e quest’anno hai ancora 8 punti dopo 7 giornate. Cosa dovrebbe dire l’ambiente adesso a Rocco? Che stiamo lottando per grandi traguardi? Serve dirgli che il suo anno è mezzo di calcio è pieno di lacune e sono stati fatti degli errori, e lui in primis deve cominciare ad assorbire in modo diverso le critiche. Sicuramente di situazioni esplosive come questa ce ne saranno altre. Io personalmente ho scritto a Commisso e gli ho consigliato di andare avanti per la sua strada senza guardarsi intorno. Gli ho fatto l’esempio di Berlusconi che spesso, nonostante i tanti trofei conquistati, è stato piu volte contestato. Questi purtroppo sono gli eccessi del calcio italiano e credo che Rocco Commisso debba accettarli per quello che sono. Resto comunque convinto che il presidente ha bene in mente dove vuol fare arrivare la Fiorentina, ovverno tra le grandi del calcio europeo, e credo che farà di tutto per raggiungere questo obiettivo”

