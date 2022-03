Bucchioni: “L’idea di Allegri era addirittura di non convocare Vlahovic. La squalifica di Bonaventura? A questo punto pretendo che…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina.

Di seguito le sue parole: “Alla Juventus mancano diversi giocatori, tra cui alcuni big come Bonucci e Chiesa. I bianconeri giocano un calcio orrendo, utilizzando il contropiede per far male alle difese avversarie. La Fiorentina deve avere un obiettivo: non subire gol, così da andare a Torino consapevole di potersi giocare la qualificazione. Vlahovic? Ai tifosi dico di fischiarlo come mai in passato, ma nient’altro. Il pubblico fiorentino si è sempre contraddistinto per la sua ironia e deve rimanere così: non bisogna fare l’errori di altre tifoserie”.

Continua così: “Da quel che so, l’idea di Allegri era di non convocarlo nemmeno per la partita. Visto l’infortunio di Dybala, però, le scelte si sono ristrette. L’atteggiamento del serbo con la Fiorentina è stato inaccettabile, ma non si possono discutere le sue qualità. E’ destinato ad arrivare ai livelli di Lewandowski, penso che la Juventus sia uno step della sua carriera. La squalifica di Bonaventura? Il ragazzo ha sbagliato, ma a questo punto pretendo che ogni volta che un giocatore ha una reazione simile, sia espulso come lui“.