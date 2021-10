Bucchioni: “Lo Spezia arriverà per fare risultato. Difficilmente Vlahovic finirà alla Juventus”

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, oltre che a commentare i fatti di Atalanta-Lazio ha commentato come arrivano Fiorentina e Spezia ala sfida di domani. Queste le sue parole:

“Mi è tornata in mente la monetizza lanciata ad Alemao, ricordo che ero presente anche allo stadio. Sono cose di un’inciviltà clamorosa. Qui fanno lo stadio nuovo, che pensi che favorisca un certo tipo di comportamenti, e poi siamo sempre a parlare delle stesse cose. Trall’altro hanno anche avuto la fortuna di trovare un portiere esperto come Reina, dotato ha un fai play notevole, se trovi qualcun altro è possibile che stia in terra per molto tempo. Ho citato Alemao non a caso perchè fu portato all’ospedale con tutte le conseguenze del caso. Fortunatamente lo spagnolo è una persona seria e, dopo che in breve tempo è svanito il dolore, è tornato a giocare. Le immagini ravvicinate sono state chiare: prima gli hanno tirato un rotolo e poi una monetina, il tutto cercando di prenderlo alla testa. Adesso voglio vedere se verrà squalificato il campo o se sarà presa qualche altra decisione, l’impunità non è propria di nessuno. Non lo dico perche ce l’ho in particolare con Bergamo, lo avrei detto in qualsiasi altro caso. Ci sono delle norme, delle sanzioni, applichiamole senza troppi discorsi. Come Arriva lo Spezia? la squadra, nonostante gli scarsi risultati dell’ultimo periodo arriverà sicuramente caricata dall’ambiente. C’è molta rabbia per quello che ha fatto Italiano, anche in una radio nazionale sono stato interrogato da un tifoso dello Spezia che ancora dimostrava sito nei confronti del tecnico. Se c’è qualcuno da battere per loro, uno è sicuramente Italiano. Questo atteggiamento credo che la squadra lo abbia recepito. Ovviamente questo non ti fa vincere le partite ma la squadra di Motta verrà a Firenze per vendere cara la pelle”.

E infine ha voluto dire la sua anche sulle possibilità di vedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus:

“Credo che sia un’operazione impossibile. Figurati se seguendo i rumors di mercato la Juve non la metti tra le pretendenti per Vlahovic: ce la metti per forza, però poi devi anche guardare come sta la situazione. Da una parte c’è Commisso che, esser stato costretto a vedere Chiesa alla Juve, difficilmente concluderà altre operazioni con i bianconeri almeno per il momento. A meno che non si presentino con 100 milioni alla Juve non lo cedi, e sappiamo tutti qual’è la situazione finanziaria del club di proprietà degli Agnelli. Via a Gennaio o a Giugno? Il serbo si è dimostrato un giocatore pronto: negli ultimi mesi ha dimostrato di aver fatto un enorme salto di qualità. Anche la scelta del rigore contro il Cagliari, solo un giocatore di esperienza può arrivare ad una conclusione del genere. Credo che a Gennaio resterà a Firenze, per poi andare al miglior offerente in estate. Se poi rifiuterà la cessione per arrivare a scadenza del contratto, a quel punto seguirei la linea dura e lo lascerei un anno in tribuna”.