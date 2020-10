Bucchioni: “Lo Spezia non è il Real, potevi dare una chanche a qualcuno. So che c’è un partito per il cambio di Iachini…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando del caos panchina viola: “Io discuto anche la formazione iniziale, hai messo due giocatori appena rientrati dal Sudamerica, avevi lo Spezia mica il Real Madrid potevi dare una chanche. Quelli erano col terzo portiere, hai tirato due volte, hai fatto due gol. All’interno so che c’è un partito per il cambio, questa squadra è poco adatta al gioco di Iachini, quella dell’anno scorso era più adatta. Questa è una squadra per il gioco, brillante e che può divertire, ci sono tante cose che non tornano.

0 0 vote Article Rating