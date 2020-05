Bucchioni: “Lo stadio fuori da Firenze? Ma chi se ne frega! La ristrutturazione del Franchi è solo fumo negli occhi dei tifosi”

Su Radio Sportiva ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni sulla questione stadio. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Quando hai un imprenditore che vuole fare uno stadio per far girare anche l’economia in un periodo di difficoltà come questo, in qualsiasi altro paese si sarebbe trovato un modo per aiutarlo. Lo stadio fuori da Firenze? Ma chi se ne frega! Si sta cercando di trovare strade alternative che sono tutte senza sfondo come la ristrutturazione del Franchi. Solo fumo negli occhi dei tifosi. Mi auguro che Commisso non perda la pazienza, perché il simpatico americano che abbiamo visto fino ad ora secondo me sarebbe capace di tenere i 300 milioni in tasca se perde definitivamente la pazienza”.