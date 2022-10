Bucchioni: “Mandragora è un giocatore di livello superiore. Che errore tutti quei soldi per Cabral e Ikoné”

A Italia 7 ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, parlando di varie tematiche di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Il mercato ha portato a Firenze giocatori funzionali al gioco di Italiano. Mandragora è un giocatore di un livello superiore, ancora non si sono viste le sue qualità. L’errore per me non è Jovic, che ti hanno praticamente regalato, quanto pagare 35 milioni Cabral e Ikoné. L’assenza di Dodo si è fatta sentire, si è visto in modo determinante solo contro il Napoli”.

E ancora: “Alla società chiedo di crescere passo dopo passo. Italiano? Bisogna calibrare i giudizi. Ha un modulo di riferimento, ma il suo gioco funziona con tanto movimento senza palla e le giuste soluzioni”.