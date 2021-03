Bucchioni: “Mercato? I calciatori rendono in base al contesto. Vanno risolti i casi nello spogliatoio, altrimenti sarà davvero difficile ripartire”

In diretta a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle ultime campagne acquisti della Fiorentina: “Io penso che i calciatori che compri rendono in base al contesto in cui si trovano. Serve un progetto tecnico e serve acquistare calciatori funzionali. Dopo due anni così serve cambiare aria e tanti giocatori vanno mandati via. Eysseric, per esempio, deve andare via. Vanno risolti i casi nello spogliatoio, altrimenti sarà davvero difficile ripartire“.