Bucchioni: “Mettiamo da parte gli ultimi due anni fallimentari. Penso che Gattuso valuterà Kokorin nel ritiro di Moena”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Proverei a mettere da parte questi due anni, che sono stati un fallimento. Non dobbiamo rivisitare la storia, penso che Commisso abbia imparato dalle riflessioni. Se vai a cercare Gattuso significa che hai capito che ti serve un tecnico di grande levatura e carattere. Ripartirei unendo il filo dall’estate 2019, anche se in questi due anni è andata male. Gattuso piace ai tifosi, perché ha un carattere sanguigno, dice le cose come stanno. Le premesse sono ottime e riannodano sicuramente l’entusiasmo sopito. Kokorin? Può fare la seconda punta, ancora non lo abbiamo visto nel campionato italiano. Penso che Gattuso lo vorrà valutare bene nel ritiro di Moena; così come Callejon“.