Bucchioni: “Mi aspetto che la Fiorentina prenda l’esterno che Italiano vuole, speriamo sia Orsolini”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle possibili mosse sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Mi aspetto che la Fiorentina prende l’esterno che Italiano chiede. Orsolini mi piace e spero arrivi. Pulgar deve essere valutato dall’allenatore viola sul campo, perché non lo ha mai visto. Nastasic al posto di Milenkovic? Non basta assolutamente, serve uno forte come Nikola. Credo che una rosa tanto lunga come ha la Fiorentina possa pesare molto sui movimenti di mercato. Credo Rocco glielo abbia fatto capire a Pradè“.