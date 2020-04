Bucchioni: “Mi fido di Commisso, ha portato concretezza a Firenze. La voglia di investire nella Fiorentina rimarrà intatta”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “E’ tutto falsato e anormale. Questa sensazione di inutilità del finale di Serie A ce l’ho dentro: giocare perché si deve fare e non per altro non mi piace. Poi ci sono gli allenamenti differenziati, il problema degli spogliatoi e degli hotel. E la preparazione dei calciatori, che non è mai stata fatta in questo modo. Il calcio pensa ancora di essere un mondo ‘super partes‘, in cui tutto gli è dovuto. Questo sport si regge sulla passione della gente e in questo momento si sta aprendo una voragine. Il calcio deve essere una ruota della società civile, ripartirà ma credo che prima ci siano altre priorità. Bisogna rendersi conto di quello che sta succedendo nel mondo. Secondo me i giocatori non vogliono ricominciare: nessuno ha preso posizione e l’AIC è rimasta in silenzio. La Federcalcio vuole ripartire perché c’è già la campagna elettorale per le elezioni, inoltre c’è una voragine economica enorme che potrebbe far esplodere il mondo del calcio se non riparte il campionato e non arrivano i soldi delle televisioni. Commisso? Mi fido di lui perché quello che ha detto lo ha poi fatto. Ha portato concretezza a Firenze, purtroppo anche lui è capitato in un momento sbagliato. La voglia di investire rimarrà intatta, così come i conti della Fiorentina resteranno sani mentre altre società potrebbero fallire. Sono molto ottimista sul fatto che il club viola tornerà presto nell’elite del calcio italiano”.