Bucchioni: “Milenkovic è sul taccuino del Milan e sarà la condizione per Paquetà…”

Si parla del mercato del Milan nell’editoriale per Tmw di Enzo Bucchioni, che però richiama anche la Fiorentina: “Che mercato sarà per il Milan? Pare che a Rangnick sia stato affidato un budget da un centinaio di milioni, non s’è capito (ma si capirà presto) se reali o in parte derivanti dalla cessione di Donnarumma che è sempre nell’aria nonostante la sua voglia di Milan. Il mercato sarà giovane, gente come Boga del Sassuolo e il difensore Milenkovic della Fiorentina sono sul taccuino dei rossoneri. Il serbo sarà chiesto ai viola nell’affare Paquetà, ma per entrare in queste dinamiche ci sarà parecchio da aspettare vista la ripresa del campionato più vicina e il mercato probabilmente spostato fra settembre e ottobre”.