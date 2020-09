Bucchioni: “Milenkovic non vuole rinnovare. Torreira piace molto a Iachini, ma l’operazione…”

A Radio Sportiva ha parlato Enzo Bucchioni, parlando anche di alcuni temi del calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Milenkovic non vuole rinnovare e c’è un braccio di ferro con la società. Per Chiesa si era parlato di 70 milioni, ora la Fiorentina potrebbe accettare anche contropartite vista la situazione. Torreira piace molto alla Fiorentina ma sarebbe un’operazione molto onerosa. Si sta lavorando molto anche per Bonaventura“.

0 0 vote Article Rating