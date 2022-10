Bucchioni: “Nei momenti di disperazione, Italiano ha inserito quattro punte, ma vi spiego perché non è possibile farlo dall’inizio. Jovic? Almeno è vivo”

Enzo Bucchioni, noto opinionista toscano, ha commentato a Radio Bruno il prossimo impegno della Fiorentina di Italiano, impegnata domani in casa contro l’Istanbul Basaksehir:

“Questa squadra ha bisogno di un’impresa, qualche partita sopra le righe per togliersi da questa situazione complicata. Domani sera è un’opportunità, dobbiamo segnare quattro gol, la squadra ci deve almeno provare. Quando era disperata, la Fiorentina ha giocato con quattro attaccanti, ma dall’inizio non mi sembra praticabile per una questione di equilibrio. Non si può scendere in campo con due soli centrocampisti“.

E ancora: “Il gesto di Jovic certifica il momento critico: c’è malessere dentro lo spogliatoio e non sanno come uscirne. Il serbo sbaglia, ma almeno è sintomo che è vivo e consapevole della situazione“.