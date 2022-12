Bucchioni: “Nei prossimi giorni prevedo un vertice di mercato tra la Fiorentina e Italiano. Cabral? Non possiamo aspettarlo per tutta la vita”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Le dichiarazioni di Pradè mi risultano veritiere a metà. Sabiri, ad esempio, anche io so che non verrà valutato adesso per vari motivi. Primo perché hai già giocatori in quel ruolo, tra cui Castrovilli, e secondo perché a giugno la Sampdoria potrebbe svenderlo a causa dei problemi societari. Per il resto, magari Pradè ha già delle idee ma non può rivelarle pubblicamente. Io credo che il direttore sappia che mancano dei difensori, comunque penso che in questi giorni ci sarà un vertice di mercato con Italiano“.

E poi ha aggiunto: “Cabral? Ultimamente la società si è liberata mal volentieri di giocatori che ha pagato molto, lo abbiamo visto con Amrabat. Personalmente, poi, se dovessi fare un’operazione a gennaio questa riguarderebbe l’attacco che è un reparto evidentemente in difficoltà. Capisco che Cabral si impegni e abbia anche senso di appartenenza a Firenze, però ormai è passato un anno e non lo possiamo aspettare tutta la vita. Ikonè ad esempio è un’altra storia, si vede che è un giocatore vero, e la stessa cosa posso dirla di Jovic“.