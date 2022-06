Bucchioni: “Non ha senso fare a braccio di ferro con Italiano. Non capisco i problemi per 300 mila euro”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Sportiva la situazione legata a Vincenzo Italiano e il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole:

“Il braccio di ferro che si sta creando con Italiano non lo capisco. Ha riportato entusiasmo a Firenze e la società ci ha creduto tanto quando lo ha portato dallo Spezia. Fare problemi per 300 o 400 mila euro in più ora non ha senso. Italiano firmerà e sarà contento, ma così si corre il rischio che non si senta appagato”.