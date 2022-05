Bucchioni: “Non si può cominciare una nuova stagione con un contratto in scadenza. Commisso non vuole buttare via i soldi, ma il progetto va rinforzato”

L’opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sul momento della Fiorentina, dopo il termine della stagione già impegnata sul fronte calciomercato. Ecco un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina ha un tecnico invidiato da tutti: in più è tornata in Europa dopo 6 anni. Cosa chiedere di più? Quando è venuta fuori la notizia su Torreira sembrava che fosse andato, ma ancora non c’è stata ufficialità. E con Italiano si può fare lo stesso discorso: non si può cominciare una nuova stagione con un contratto da rinnovare“.

Ancora: “Il progetto ha bisogno di rinforzi, ma non importa parlare di soldi. Spendere 10 o 1 non conta, basta che i giocatori presi siano forti. Se poi sono sconosciuti e bravi faccio anche un applauso. Questa società non vuole buttar via soldi e le idee ci sono. Però sull’allenatore serve chiarezza: sentire dal presidente che spera che Italiano resti mi dà noia“.