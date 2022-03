Bucchioni: “Non si può perdere di vista l’obiettivo con 33 punti in palio. Anche se l’Europa non arriverà…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Il cronista vicino alle vicende della Fiorentina ha commentato così i prossimi impegni viola:

“Ci aspettiamo una reazione della squadra contro il Bologna. Più che la prestazione adesso mi interessa il risultato. L’obiettivo non si può perdere di vista quando ci sono ancora in palio 33 punti. Anche se l’Europa alla fine non arriverà, la squadra deve puntare a due mesi di crescita. Cabral? L’intensità in Italia è fondamentale, in Svizzera non ce l’aveva”.