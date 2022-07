Bucchioni: “Non solo Jovic, per me Cabral e Ikonè sono nuovi acquisti. Dodò? Non vorrei che venisse solo di passaggio…”

L’opinionista tifoso viola Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: dal sogno Champions League al mercato in entrata. Ecco un estratto delle sue parole:

“Se siamo lucidi, stiamo esagerando quando parliamo di Champions League. Questi discorsi devono interessare il giusto perché il gruppo sta cercando di andare oltre i propri limiti. L’anno scorso c’era l’impressione di essere alla pari con tutti: la rosa di quest’anno è sicuramente migliore. Non parlo solo di Jovic, ma anche di Ikoné e Cabral, che per me sono dei nuovi acquisti”.

Poi un commento su Dodò: “Un anno fa era arrivato Odriozola. E chi lo conosceva? Nessuno avrebbe detto subito che sarebbe stato decisivo. Alcuni parlano di Dodò come di un fenomeno, ma non vorrei che fosse qui solo di passaggio… E’ comunque più forte rispetto a chi c’era prima”.