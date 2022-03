A TMW Radio ha parlato il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni. Questa la sua opinione riguardo le polemiche riguardo alla questione nuovo logo:

“Firenze è una città che storicamente si è divisa su tutto. Non mi meravigliano affatto le polemiche sorte tra i tifosi. E’ una questione di marketing comprensibile, magari non condivisibile. Le radici vanno sempre mantenute, ma se vedi il logo è lo stesso in pratica di quando perse la Coppa Campioni contro il Real Madrid. Non lo vedo così orrendo il logo, è stato rivisitato ma non si sono inventati nulla”.