Bucchioni: “Opzione Iachini mi spaventa, con Prandelli dritti in Serie B. Ecco chi prenderei…”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno per commentare le ultime ore in casa viola. Dall’esonero di Vincenzo Montella ai nomi proposti per il successore. Ecco le sue parole: “Ovviamente non sarà il miglior momento possibile, e non voglio fare il pessimista, ma va lanciato l’allarme: io personalmente vedo troppe squadre superiori alla Fiorentina in Serie A. La squadra viola sarebbe da decimo posto ma senza Chiesa e Ribery si scende in zona retrocessione. Ritengo tardivo l’esonero di Montella: sono mesi che i segnali erano preoccupanti, senza contare poi il finale della passata stagione. La partita contro il Genoa doveva far riflettere e invece nn è stato così. Nelle ultime ore sento parlare di Beppe Iachini come sostituto di Montella: gli voglio un sacco di bene ma non scherziamo. Prandelli? Cesre arriva da una serie di esperienze molto negative, sono convinto che si andrebbe direttamente in Serie B. Adesso speriamo nel mercato, e che la dirigenza scovi il nome giusto per dare una scossa. la scorsa estate Pradè si è incantato su alcuni nomi perdendo un sacco di tempo. Le squadre si possono fare anche in 40 giorni, basta parlare di mancanza di tempo. Un nome che consiglierei per la panchina? Mi piacerebbe Petkovic. E’ un allenatore dal carisma internazionale e potrebbe dare il giusto aiuto allo spogliatoio. La Svizzera è già qualificata per gli Europei e potrebbe venire ad aiutarci per 6 mesi”