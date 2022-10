Bucchioni: “Ora serve voglia di fare filotto in campionato. In Conference servirà una piccola impresa”

Intervenuto a Italia 7, Enzo Bucchioni ha parlato dell’attuale situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la sconfitta contro l’Inter al Franchi. Queste le sue parole: “Barak è stato comprato per avere quella qualità in mezzo al campo che manca dopo l’addio di Torreira, ma non si è ancora visto. Le partite in Conference ora serviranno per superare le difficoltà, quando arrivano tre punti convincenti ritrovi anche l’autostima”

“La Fiorentina deve ripartire dalla mezzora di reazione contro l’Inter. Servirà una piccola impresa contro il Basaksehir in Conference per prendersi il primo posto nel girone. E poi il tris di partite sulla carta facili in campionato. Ora serve la voglia di fare filotto”.