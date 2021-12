Bucchioni: “Ormai l’hanno capito tutti, Vlahovic vuole rimanere alla Fiorentina fino a giugno. All’orizzonte c’è un’asta per il serbo”

Il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic nel corso dell’editoriale per TMW.

Queste le sue parole: “Come vi abbiamo già scritto da tempo, la Juventus non può permettersi un colpo di questa levatura economica a gennaio e difficilmente potrà riprovarci anche a giugno. La pista è chiusa. Ma Vlahovic, comunque, è risaputo che a gennaio non si muoverà in nessuna direzione. Ha deciso da un pezzo di chiudere la stagione con la maglia della Fiorentina, ma ormai l’hanno capito anche tutte le società pretendenti che stanno affinando le offerte per giugno e lavorano sottobanco con i suoi procuratori”.

Chiosa finale di Bucchioni: “Ultimo a dire che a gennaio non comprerà centroavanti è stato Guardiola, ma il City è fra i pretendenti e in estate l’asta è prevista e prevedibile”.