Bucchioni: “Pare che Ramadani abbia deciso di portare via Milenkovic dalla Fiorentina. Chiesa era da vendere perchè…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’assenza di Rocco Commisso da Firenze: “E’ un handicap non avere Commisso qua, perchè ci sono dei problemi da analizzare e risolvere. Problemi che dovevano essere e che dovranno essere risolti in questa settimane; pensavo a Chiesa, allo Stadio”.

E ancora: “E’ una persona empatica, che ti trasmette energia e voglia di fare. E questo conta moltissimo, sono pessimista su Milenkovic e pare che Ramadani abbia deciso di portarlo via da Firenze. Questa mi pare che sia una delle situazioni più delicate. Con Chiesa ci hanno sempre raccontato di questo gentlemen agreement e penso che faranno questo percorso insieme. C’è l’idea di essere amici per un interesse comune, far crescere il giocatore e il valore della squadra.”

E poi: “Rocco ha fatto due errori: il primo confermare Montella, il secondo confermare Chiesa l’estate scorsa. A mente fredda, il giocatore era da vendere e lo potevi spiegare alla tifoseria. Se l’Inter paga 40 Hakimi, io fatico a trovare una squadra che ti dà più di quella cifra per Chiesa. Tanto vale che resti qui e poi ne parliamo tra un anno”.