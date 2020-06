Bucchioni: “Perché il PSG non si tiene Thiago Silva se può fare ancora la differenza? La Fiorentina non deve vincere subito, ma è un progetto a lungo termine”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Thiago Silva? E’ una grande suggestione. In queste settimane c’è un gran movimento di procuratori e intermediari. Non mi meraviglio che qualcuno abbia chiamato la Fiorentina, visto che il club viola ha preso un prospetto simile (Ribery, ndr). E’ positivo perché c’è un presidente che vuole spendere, che ha le idee chiare e che può permettersi grandi giocatori. Io mi chiedo questo: è giusto continuare a fare questo tipo di investimenti? La Fiorentina non è una squadra che deve vincere subito, ma un progetto a lungo termine. L’obiettivo, come dice Commisso, è quello di competere ad alti livelli tra tre anni. Se hai soldi da spendere, riterrei giusto usarli per comprare un difensore che tra qualche anno possa diventare come il brasiliano del PSG. Perché non se lo tengono i francesi se è ancora in grado di fare la differenza? Paquetà? E’ un giocatore importante, ancora giovanissimo e che abbina quantità e qualità. Io lo prenderei subito, senza dubbi proprio. In una squadra che lo metta al centro del gioco, può davvero fare la differenza”.

0 0 vote Article Rating