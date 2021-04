Il giornalista Enzo Bucchioni, nel corso dell’intervento su TMW Radio, si è soffermato anche sulla partita di ieri tra Fiorentina e Juventus e sulle scelte fatte dal tecnico bianconero, Andrea Pirlo.

Queste le sue parole: “Come si fa a giocare con tre difensori centrali contro una Fiorentina che gioca con una sola punta? Hai regalato un centrocampista per un tempo. La prima frazione è da ritiro del patentino per Pirlo. Non ha mai visto giocare la Fiorentina a questo punto”.