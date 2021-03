Bucchioni: “Prandelli non è stato protetto dalla società. Tra i motivi della sua scelta anche gli insulti ricevuti sui social”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio delle dimissioni da allenatore della Fiorentina di Cesare Prandelli: “Tra le motivazioni c’è sicuramente l’aspetto umano, che è da salvaguardare. Dobbiamo avere rispetto dell’uomo e della sua storia. Quando uno ha un disagio, va sempre rispettato. Sicuramente poi ha influito anche l’amore per una città che ormai c’è da anni, e il fatto di aver trovato un calcio che non è più il suo. Gli insulti della gente sui social hanno ferito Prandelli, lo so per certo, e questa era una cosa che prima non esisteva”.

E poi ha aggiunto: “C’è da chiedersi perché siamo arrivati a questo punto. Secondo me perché Prandelli non è stato protetto dalla società. Anche lui si aspettava di fare meglio, ma non ce l’ha fatta per mille ragioni, non solo per colpa sua. E’ stato lasciato da solo da una società che ancora ha dei problemi di costruzione e che non l’ha aiutato”.