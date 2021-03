Bucchioni: “Prandelli non si è dato il tempo necessario. Ci sono anche grandi problemi nello spogliatoio”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, parlando di quella che è la situazione attuale in casa della Fiorentina. Queste le sue parole: “Prandelli ha cambiato il suo modo di giocare perché ha troppa paura per la sua Fiorentina. All’inizio doveva andare avanti per la sua strada, perché il tempo c’era. Questa squadra poteva giocare con il 4-3-3, magari divertendosi anche di più, ora sono tutti tristi. Spero che queste ultime partite possano avere un’altra faccia anche per il rispetto della storia di Prandelli alla Fiorentina. Sono pessimista”.

E sulla squadra: “Dobbiamo pretendere di più dai giocatori. Ci sono tanti problemi in questo spogliatoio, tra chi si aspettava il rinnovo del contratto e chi voleva andare via. Il coinvolgimento della squadra soltanto è fine a se stesso. Questa situazione è gestita male dall’inizio. A Verona c’è una società con le idee chiare e questo vale la supremazia della squadra di Juric in campo contro una Fiorentina che tecnicamente è il doppio più forte”.