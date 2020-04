Il giornalista Enzo Bucchioni a Italia 7 ha parlato del prossimo calciomercato con la possibilità che sia prolungato da luglio a dicembre: “Problema mercato tutto l’anno? Non penso proprio. Quando c’è il calciomercato di gennaio ci sono giocatori che una domenica giocano in una squadra e quella successiva in un’altra. Non ci vedo questo problema per gli allenatori. Il calcio mi sembra diventato un ufficio complicazioni affari semplici”.