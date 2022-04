Bucchioni: “Qualificazione in Europa? La Fiorentina ha probabilmente il calendario peggiore. Serviranno quindici punti”

Il giornalista Enzo Bucchioni, a Italia 7, ha analizzato così il momento della squadra di Italiano: “La Fiorentina è in corsa per l’Europa, lo dice la classifica. I viola devono recuperare una partita inoltre. Per la personalità che ha la squadra di Italiano, sarà in lotta fino alla fine del campionato”.

Poi ha proseguito: “La Fiorentina ha probabilmente il calendario peggiore. Per la qualificazione in Europa League servono 15 punti. I gigliati devono fare punti con le squadre minori, poi servirà battere la Roma in casa”.