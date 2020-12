Bucchioni: “Quando Commisso è arrivato doveva fare piazza pulita. Le promesse fatte a Ribery non sono state mantenute”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno sull’attuale situazione alla Fiorentina, intervenendo su quello che sta succedendo nella società e nella squadra viola. Queste le sue parole: “Commisso quando arrivò a Firenze doveva fare piazza pulita, ma son convinto che riporterà la Fiorentina dove merita. Ribery alla sua età e con il suo curriculum ha bisogno di stimoli ed era venuto a Firenze per divertirsi viste certe promesse poi non mantenute. A quanto so non era d’accordo nemmeno sulla conferma di Iachini. In questo momento è indispensabile ma Prandelli lo deve motivare”.

