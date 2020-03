Bucchioni: “Quello che è successo alla Fiorentina è clamoroso. Qui ormai siamo alla repubblica delle banane”

L’ex direttore del QS, Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Marte, si è espresso duramente giudicando la gestione della partita, non disputata dalla Fiorentina sabato scorso ad Udine: “La società viola non vuole giocare e ora si è creato un caos dal quale è difficile uscire. Da qualsiasi parte tu guardi questa storia, emerge chiaramente l’inettitudine di chi comanda. Vi rendete conto che la Fiorentina era pronta a giocare, aveva già fatto lezione di tattica e ha saputo di non scendere in campo solo cinque ore prima del match? E’ clamoroso, qui ormai siamo la repubblica delle banane!”.